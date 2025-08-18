“Questione di prezzo per Koné”: l’Inter PREME sulla Roma

Le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini di due giorni fa in merito al futuro di Manu Koné alla Roma hanno avuto parecchi peso e molte voci di mercato sono tornate a farsi insistenti. Il tecnico giallorosso non ha infatti chiuso del tutto la porta a un addio del mediano francese e questo non è passato affatto inosservato.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, sottolinea il fatto che si tratti solamente di una questione di prezzo. L’Inter ha individuato da alcuni giorni Koné come suo primo obiettivo di mercato, viste le continue complicazioni che ci sono con l’Atalanta sul fronte Ademola Lookman. Il francese della Roma è quindi ora in pole position.

L’Inter ragiona quindi sul prezzo del giocatore della Roma, non vuole che la società capitolina pretenda una cifra fuori mercato e ha quindi in mente di stanziare una cifra massima entro cui cercare di trattare per portare in nerazzurro Koné ed evitare altri casi Lookman in questi ultimi giorni di calciomercato.