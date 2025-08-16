16 Agosto 2025

Colpo di scena Koné: Gasperini APRE all’addio

Dopo la chiusura della Roma alla possibile cessione all’Inter di Manu Koné, arrivata nella giornata di ieri, è intervenuto sul tema proprio l’allenatore dei giallorossi. Al termine dell’amichevole contro il NEOM, Gian Piero Gasperini ha commentato il possibile addio del centrocampista francese, non escludendo una sua partenza.

Queste le sue parole:

“Vediamo cosa succederà in questi prossimi 15 giorni. Koné è indubbiamente un giocatore molto forte, sarebbe una perdita. Bisogna vedere cosa si può fare da qui a fine mercato perché la situazione del FairPlay finanziario è sotto gli occhi di tutti“.

