ANSIA Dimarco: infortunio e cambio immediato

Brutte notizie in casa Inter dal primo tempo dell’ultima amichevole pre-campionato contro l’Olympiacos. Poco prima della mezz’ora, infatti, Cristian Chivu è stato costretto ad operare un primo cambio a causa di un leggero infortunio rimediato da Federico Dimarco.

L’esterno sinistro, che qualche minuto prima si era fatto medicare a bordocampo dallo staff medico nerazzurro per un fastidio alla coscia destra, ha preferito non correre rischi ad una settimana dal via ufficiale del campionato italiano, lasciando quindi l’amichevole dopo il gol timbrato.

Dalle prime impressioni e dai volti in panchina, non dovrebbe essere nulla di grave. Ad ogni modo, Chivu ha preferito richiamare in panchina Dimarco e spedire in campo Luis Henrique. Da domani saranno più chiare le condizioni dell’esterno nerazzurro.