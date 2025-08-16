Infortunio Dimarco, UFFICIALE: quante partite salta
Le condizioni dell'esterno italiano
Nonostante il gol segnato per il vantaggio nerazzurro, per Federico Dimarco non è stata un’amichevole da incorniciare quella contro l’Olympiacos. L’esterno dell’Inter, quasi alla mezz’ora, è stato infatti costretto a chiedere la sostituzione per un fastidio avvertito alla coscia destra che lo tormentava da diversi minuti.
Un cambio a scopro precauzionale a causa di una semplice botta subita, secondo quanto fatto filtrare dall’Inter in merito alle condizioni del laterale sinistro. Lo stesso Chivu, infatti, non sembrava particolarmente preoccupato dopo il breve colloquio avuto con Dimarco al momento della sostituzione.
In attesa di eventuali esami ed approfondimenti, Dimarco dovrebbe essere regolarmente a disposizione per il debutto in campionato contro il Torino di lunedì 25 agosto. Questa la nota del club nerazzurro sulle sue condizioni: “Federico Dimarco sostituito precauzionalmente nel primo tempo di Inter-Olympiacos a causa di una contusione alla coscia destra”.