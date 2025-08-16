16 Agosto 2025

Pagelle live Inter-Olympiacos: voti e giudizi

I voti dei nerazzurri in campo stasera

Inter-Olympiacos sarà l’ultimo test del precampionato degli uomini di Chivu. Al San Nicola di Bari, va in scena la quarta amichevole del precampionato nerazzurro, che dovrà dare risposte e conferme, in vista dell’esordio in Serie A di lunedì 25 agosto, contro il Torino.

Di seguito le pagelle in diretta di Passione Inter.

Pagelle Inter-Olympiacos: migliori e peggiori in campo

SOMMER

PAVARD

ACERBI

BASTONI

LUIS HENRIQUE

SUCIC

BARELLA

MKHITARYAN

DIMARCO

THURAM

LAUTARO MARTINEZ

CHIVU

Inter-Olympiacos, il tabellino

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 8 Sucic, 23 Barella, 22 Mkhytarian, 32 Dimarco; 9 Thuram 10 Lautaro Martinez.
A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 20 Calhanoglu, 21 Asllani, 31 Bisseck, 36 Darmian, 59 Zalewski, 94 P. Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.

OLYMPIACOS (4-2-3-1): 88 Tzolakis; 20 Costinha, 6 Kalogeropoulos, 4 Biancone, 70 Onyemaechi; 14 Dani Garcia, 96 Mouzakitis; 27 Strefezza, 8 Diogo Nascimento 90 Cabella; 97 Yazici. A disposizione: 31 Botis, 5 Pirola, 9 El Kaabi, 16 Scipioni, 67 Liatsikouras.
Allenatore: José Luis Mendilibar.

Arbitro: Ivano Pezzuto, sezione di Lecce.

