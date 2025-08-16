16 Agosto 2025
Highlights Inter-Olympiacos 2-0: gol Dimarco e Thuram
Guarda le immagini salienti della gara
Inter-Olympiacos finisce 2-0, con le reti una per tempo di Dimarco e Thuram. I nerazzurri chiudono il precampionato con una vittoria convincente al San Nicola di Bari, mantenendo anche la porta inviolata per la prima volta.
Rivivi la gara con gli highlights
GOL 1-0 DIMARCO
Dimarco | Inter – Olympiacospic.twitter.com/v5FIMCAE5M— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 16, 2025
GOL 2-0 THURAM
Marcus Thuram | Inter 2-0 Olympiacospic.twitter.com/JSkBsGBAIg— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 16, 2025