Highlights Inter-Olympiacos 2-0: gol Dimarco e Thuram

Inter-Olympiacos finisce 2-0, con le reti una per tempo di Dimarco e Thuram. I nerazzurri chiudono il precampionato con una vittoria convincente al San Nicola di Bari, mantenendo anche la porta inviolata per la prima volta.

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Inter-Olympiacos:

GOL 1-0 DIMARCO

GOL 2-0 THURAM

