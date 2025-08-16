Zazzaroni: “Nessun veto su Koné. Roma lo vende se…”

Nonostante le smentite degli ultimi giorni, la pista Manu Koné non è ancora tramontata in casa Inter. Il centrocampista francese non viene infatti considerato incedibile dalla Roma, a discapito di alcune smentite che erano arrivate nelle scorse ore.

A riaprire il caso ci ha pensato Gian Piero Gasperini che questo pomeriggio non ha escluso il possibile addio del ragazzo. A conferma di questa tesi, Ivan Zazzaroni ha aggiunto che i Friedkin non avrebbero posto alcun veto alla cessione di Koné e che dinnanzi alla giusta offerta potrebbe chiaramente partire.

Questo perché Gasperini non considera ancora completo l’organico giallorosso e sa bene che con il sacrificio del francese potrebbe ottenere in cambio un paio di colpi richiesti alla dirigenza. Queste le ultime: “Gasperini oggi spariglia le carte: Koné non è incedibile, accetta il sacrificio solo se gli completano la squadra. Non c’è mai stato il veto dei Friedkin alla cessione”.