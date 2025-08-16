Inter U23, vittoria storica all’esordio ufficiale: Kamaté show

La prima partita ufficiale nella storia dell’Inter U23 si è conclusa nel migliore dei modi. Impegnata nei 32esimi di finale della Coppa Italia Serie C, la formazione di Stefano Vecchi ha subito trasmesso segnali incoraggianti nella trasferta in casa del Lumezzane.

Dopo essere passata in svantaggio al 41′ con la rete di Malotti su un’imbucata che a sorpreso tutta la retroguardia nerazzurra, l’Inter U23 ha subito pareggiato i conti tre minuti più tardi con il destro preciso di Zuberek sull’ottimo assist di Cinquegrano.

Rientrati dagli spogliatoi, ecco che i nerazzurri hanno impiegato venti minuti per trovare la rete decisiva del match. Su una respinta al cross di Spinaccé, è arrivato il gol capolavoro di Kamaté che con una conclusione al volo è riuscito a battere Bonardi e siglare il vantaggio interista. Un risultato che la seconda squadra nerazzurra è riuscito a difendere sino al triplice fischio che ha definitivamente sancito un debutto da sogno.