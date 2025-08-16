La cronaca in diretta di Inter-Olympiacos: segui la partita live

Il 16 agosto 2025 è in programma Inter-Olympiacos, quarta amichevole del precampionato 2025/2026 della squadra di Chivu. Allo Stadio San Nicola di Bari, i nerazzurri si trovano di fronte l’ultimo test prima dell’esordio in Serie A contro il Torino.

A partire dalle ore 20.30, qui su PassioneInter.com sarà disponibile la cronaca live minuto per minuto e le pagelle Inter-Olympiacos. Segui la partita in diretta e con noi!

Cronaca live Inter-Olympiacos: segui l’amichevole

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Il calcio d’inizio sarà alle ore 20.30

Le formazioni ufficiali di Inter-Olympiacos

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 8 Sucic, 23 Barella, 22 Mkhytarian, 32 Dimarco; 9 Thuram 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 20 Calhanoglu, 21 Asllani, 31 Bisseck, 36 Darmian, 59 Zalewski, 94 P. Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

OLYMPIACOS (4-2-3-1): 88 Tzolakis; 20 Costinha, 6 Kalogeropoulos, 4 Biancone, 70 Onyemaechi; 14 Dani Garcia, 96 Mouzakitis; 27 Strefezza, 8 Diogo Nascimento 90 Cabella; 97 Yazici.

A disposizione: 31 Botis, 5 Pirola, 9 El Kaabi, 16 Scipioni, 67 Liatsikouras.

Allenatore: José Luis Mendilibar.

Arbitro: Ivano Pezzuto, sezione di Lecce.

Assistenti: Vito Mastrodonato-Mattia Politi