16 Agosto 2025

Inter-Olympiacos, formazioni UFFICIALI: out Calhanoglu

Le scelte di Chivu e Mendilibar

 Tutto pronto allo Stadio San Nicola di Bari per Inter-Olympiacos, quarta e ultima amichevole del precampionato 2025/2026 dei nerazzurri. Dopo la gara tutta italiana contro il Monza, arriva un altro test internazionale, contro un avversario di buon livello, già impegnato qualche giorno fa contro il Napoli. Di seguito le formazioni ufficiali della gara in programma sabato 16 agosto alle 20.30.

Chivu sceglie ancora la via del 3-5-2, mettendo in campo quella che potrebbe essere la formazione titolare anche contro il Torino. Thuram Lautaro Martinez guidano l’attacco, mentre Barella va in regia al posto di Calhanoglu.

Di seguito le formazioni ufficiali dell’ultima amichevole, gara che potrai seguire in diretta insieme a noi anche tramite la cronaca live di Inter-Olympiacos.

16 Agosto 2025 – 20:30
San Nicola, Bari
logo Inter
Inter 3-5-2
Formazione
1 – Sommer 28 – Pavard 15 – Acerbi 95 – Bastoni 2 – Dumfries 8 – Sucic 23 – Barella 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 9 – Thuram 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
12 Di Gennaro, 13 Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 20 Calhanoglu, 21 Asllani, 31 Bisseck, 36 Darmian, 59 Zalewski, 94 P. Esposito.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Carlos Augusto, Frattesi, Palacios
diffidati
Nessuno
logo Olympiacos
Olympiacos 4-2-3-1
Formazione
88 – Tzolakis 20 – Costinha 6 – Kalogeropoulos 4 – Biancone 70 – Onyemaechi 14 Dani Garcia 96 – Mouzakitis 27 – Strefezza 8 – Diogo Nascimento 90 – Cabella 97 – Yazici Jose Luis Mendilibar
Panchina
31 Botis, 5 Pirola, 9 El Kaabi, 16 Scipioni, 67 Liatsikouras.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Nessuno
diffidati
Nessuno
Arbitro: Ivano Pezzuto
Assistenti: Vito Mastrodonato – Mattia Politi
Quarto Uomo:
Foto autore

Autore:
Enrico Traini

Enrico Traini scrive su Passione Inter dal 2022. Laureato in Lettere Moderne e Semiotica, scrive di sport da quasi 10 anni, con diverse esperienze su varie testate online. Appassionato di calcio e dei suoi aspetti tattici, tifa Inter fin da piccolissimo, quando girava in casa con la maglia di Ronaldo Il Fenomeno.