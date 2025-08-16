Inter-Olympiacos, formazioni UFFICIALI: out Calhanoglu
Le scelte di Chivu e Mendilibar
Tutto pronto allo Stadio San Nicola di Bari per Inter-Olympiacos, quarta e ultima amichevole del precampionato 2025/2026 dei nerazzurri. Dopo la gara tutta italiana contro il Monza, arriva un altro test internazionale, contro un avversario di buon livello, già impegnato qualche giorno fa contro il Napoli. Di seguito le formazioni ufficiali della gara in programma sabato 16 agosto alle 20.30.
Chivu sceglie ancora la via del 3-5-2, mettendo in campo quella che potrebbe essere la formazione titolare anche contro il Torino. Thuram e Lautaro Martinez guidano l’attacco, mentre Barella va in regia al posto di Calhanoglu.
Di seguito le formazioni ufficiali dell’ultima amichevole, gara che potrai seguire in diretta insieme a noi anche tramite la cronaca live di Inter-Olympiacos.