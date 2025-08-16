Lookman più un mediano: l’Inter prova il tutto per tutto

La chiusura immediata da parte dei Friedkin al tentativo dell’Inter per Manu Koné, ha rimescolato le carte del mercato nerazzurro. A questo punto, in cima ai pensieri dei dirigenti interisti torna prepotentemente il nome di Ademola Lookman. Intorno all’attaccante nigeriano non vi sono però novità sostanziali, mentre vige il costante e snervante braccio di ferro con l’Atalanta.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport quest’oggi, si tenterà in queste ultime due settimane di mercato un ultimo disperato affondo per Lookman. Contestualmente, l’Inter non ha abbandonato l’idea di aggiungere all’organico un altro mediano di muscoli per poter definire l’auspicata transizione al 3-4-2-1.

Per questo motivo, fari puntati nuovamente su Frendrup del Genoa. Il centrocampista danese è sempre stato un obiettivo dell’Inter in questa estate, considerato perfetto per una mediana a due uomini. Il vero ostacolo, però, è rappresentato dall’attuale numero di centrocampisti nella rosa di Chivu. Oltre all’addio di Asllani, sarà infatti necessario riuscire a trovare anche una sistemazione per Zielinski, calciatore che potrebbe essere penalizzato dal cambio modulo.