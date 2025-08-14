14 Agosto 2025
Probabili formazioni Inter-Olympiacos: test per i titolari
Le probabili scelte di Chivu e Mendilibar
Prosegue il precampionato dell’Inter, con la quarta e ultima amichevole prima dell’inizio del campionato di Serie A contro il Torino. Sabato 16 agosto alle 20:30, i nerazzurri affronteranno l’Olympiacos allo Stadio San Nicola di Bari (qui le info su dove vedere il match).
Da capire quali saranno le scelte di Chivu a poco più di una settimana dall’esordio ufficiale in campionato. Probabile che il tecnico voglia affidarsi dall’inizio a quei giocatori che dovrebbero partire titolari alla prima di Serie A.
Di seguito le probabili formazioni di Inter-Olympiacos:
16 Agosto 2025 – 20:30
San Nicola, Bari
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 28 – Pavard 15 – Acerbi 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 23 – Barella 20 – Calhanoglu 8 – Sucic 32 – Dimarco 9 – Thuram 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
12 Di Gennaro, 40 Taho, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 31 Bisseck, 14 Bonny, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 41 Kamaté, 43 Cocchi, 2 Dumfries, 7 Zielinski, 59 Zalewski, 94 P. Esposito
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Frattesi, Palacios
diffidati
Nessuno
Olympiacos 4-2-3-1
Formazione88 – Tzolakis 20 – Costinha 45 – Retsos 6 – Kalogeropoulos 70 – Onyemaechi 32 – Hezze 96 – Mouzakitis 10 – Martins 22 – Chiquinho 77 – Cabella 9 – El Kaebi Jose Luis Mendilibar
Panchina
31 Botis, 23 Rodinei, 5 Pirola, 82 Vezo, 3 Ortega, 8 Nascimento, 67 Liatsikouras, 61 Strefezza, 97 Yazici, 16 Scipioni, 80 Pnevmonidis, 1 Paschalakis, 19 Masouras, 14 Garcia
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Nessuno
diffidati
Nessuno
Arbitro:
Assistenti:
Quarto Uomo: