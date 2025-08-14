Quando si gioca Inter-Olympiacos, ultima amichevole estiva

Si sta per concludere definitivamente il pre-campionato dell’Inter di questa estate. La squadra di Cristian Chivu giocherà l’ultimo test prima del via ufficiale del campionato sabato 16 agosto contro l’Olympiacos. Dopo i successi arrivati contro l’Inter U23, il Monaco e con il Monza ai rigori, ecco un’altra prova impegnativa contro i campioni di Grecia.

Il fischio d’inizio di Inter-Olympiacos è previsto per le 20.30 presso lo stadio San Nicola di Bari. A quasi una settimana dall’esordio in Serie A contro il Torino, previsto per lunedì 25 agosto, sarà un banco di prova ricco di spunti per i nerazzurri.

Inter-Olympiacos, dove vederla: Dazn o Sky?

Inter-Olympiacos verrà trasmessa sabato 16 agosto alle ore 20.30 in diretta tv su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Il match sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone.

Inter-Olympiacos sarà visibile in chiaro su NOVE, canale numero 9 del digitale terrestre. La diretta streaming sarà disponibile gratuitamente sul sito ufficiale dell’emittente.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Olympiacos in diretta insieme a voi!