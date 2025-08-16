Gazzetta: “Chiesa BOOM, Inter lo valuta tra i candidati”

E’ pronto a tornare di moda il nome di Federico Chiesa sul mercato dell’Inter dopo l’accostamento della scorsa estate. L’esterno italiano, dopo un’annata decisamente opaca con il Liverpool, cerca un riscatto personale anche per riconquistare la maglia della Nazionale. Al debutto di ieri sera nella nuova Premier League, l’ex Juventus è partito fortissimo regalando ai Reds i tre punti con una rete decisiva, la prima peraltro nel campionato inglese.

Un gol che in realtà potrebbe ridisegnare il suo futuro a Liverpool, dove nel corso della prima stagione non è mai riuscito ad imporsi nelle gerarchie di Arne Slot. Il suo addio, che sino a poche settimane fa sembrava scontato, si è complicato dopo i problemi registrati dagli inglesi nella trattativa con il Newcastle per Isak. Per lo svedese è stata rifiutata una prima offerta da 125 milioni e da quel momento le parti si sono raffreddate.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, sia Napoli che Inter hanno seriamente valutato questa estate “la candidatura del figlio d’arte impostosi nella Fiorentina”. Un’idea che rimane viva tra i due club, ma che dipenderà da eventuali movimenti in entrata in attacco del Liverpool. L’entusiasmo con cui ieri sera Chiesa è entrato in campo ha comunque trasmesso ottimi segnali di ripresa per un calciatore che ha un disperato bisogno di ritrovare il suo talento, sia per riprendere in mano la sua carriera ma anche per la Nazionale Italiana.