“Ha i soldi ma non riesce a spenderli”: annuncio sull’Inter

Dopo aver superato la metà di agosto, forse è giunto il tempo di accendere un piccolo campanello d’allarme sul mercato dell’Inter. Contrariamente a quanto aveva auspicato inizialmente Marotta, l’affare legato a Lookman è andato ben oltre i 2-3 giorni di trattative e ad un mese di distanza non è stato ancora risolto, né in un senso né in un altro.

L’ultima idea Manu Koné, che sembrava inizialmente ben indirizzata, è stata subito stroncata dal no deciso dei Friedkin. Insomma, a due settimane dalla chiusura della finestra estiva non è ancora chiaro non solo quale sarà l’investimento dell’Inter, ma anche in quale ruolo il club nerazzurro deciderà di spendere i 40 milioni in cassa.

Un po’ di confusione su cui i dirigenti cercheranno di fare chiarezza, ma che in questa fase può disorientare i tifosi nerazzurri. Un vero paradosso, come lo ha definito il giornalista Tancredi Palmeri, che ha riassunto con questa frase quanto sta accadendo durante questa estate in casa Inter: “Per la prima volta dopo quasi 10 anni l’Inter può spararsi un colpo libero di cessioni over 30 milioni. E non riesce a chiuderlo”.