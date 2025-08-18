Pedullà PUNGE: “Zalewski? Non è una valutazione congrua”

L’ultima cessione, in ordine di tempo, che l’Inter ha fatto nel corso di questa sessione estiva di mercato è quella relativa a Nicola Zalewski che è passato all’Atalanta e adesso manca soltanto la firma sul contratto prima dell’annuncio ufficiale delle due società: il prezzo di vendita è compreso tra i 16 e i 17 milioni di euro.

Questa cessione dell’Inter ha fatto discutere parecchi tifosi sul web per una valutazione giudicata anche eccessiva da parte del pubblico. Ne ha parlato anche il giornalista Alfredo Pedullà che su YouTube ha commentato l’operazione e il costo di Zalewski definendolo non congruo ed eccessivo. Queste le sue parole:

“Zalewski passa all’Atalanta per circa 16 milioni di euro. Ognuno può fare quello che vuole, ho grande rispetto per l’Atalanta ma per me non è una valutazione congrua e mi sembra un po’ eccessiva. Il fatto che si tenda a fare un passaparola e si dica che non si sia parlato di Lookman, mi sembra difficile. Non sono due società nuove. Mi chiedo: perché resta a Londra se non ha più chance di andare all’Inter? Qualcuno gli avrà dato un consiglio”.