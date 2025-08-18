18 Agosto 2025

Sancho rifiuta la Roma: come cambia il futuro di Manu Koné

L'Inter vuole il mediano francese

Uno dei giocatori che nel corso di questa sessione estiva di mercato è stato accostato maggiormente ai top club di Serie A è stato Jadon Sancho. L’attaccante inglese è in uscita dal Manchester United dove in questi ultimi anni ha sempre deluso le attese ed è stato proposto anche in Italia a Inter, Juventus e Roma.

Proprio i giallorossi sono quelli che hanno maggiormente insistito sulla pista che porta al calciatore inglese e hanno provato a convincerlo della bontà del progetto di Gian Piero Gasperini. Tuttavia, come riporta Gianluca Di Marzio, l’ala offensiva classe 2000 ha scelto di declinare la proposta della Roma e ora aspetta altre offerte, per lui, migliori.

Questo rifiuto di Sancho alla Roma rischia di complicare anche i piani di mercato dell’Inter. Il club capitolino non avrà infatti più necessità di vendere un big come Manu Koné per far posto in rosa e a livello economico al grande acquisto dell’inglese. I nerazzurri potrebbero quindi trovarsi ancora più in salita nella strada verso Koné.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.