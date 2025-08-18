Sancho rifiuta la Roma: come cambia il futuro di Manu Koné

Uno dei giocatori che nel corso di questa sessione estiva di mercato è stato accostato maggiormente ai top club di Serie A è stato Jadon Sancho. L’attaccante inglese è in uscita dal Manchester United dove in questi ultimi anni ha sempre deluso le attese ed è stato proposto anche in Italia a Inter, Juventus e Roma.

Proprio i giallorossi sono quelli che hanno maggiormente insistito sulla pista che porta al calciatore inglese e hanno provato a convincerlo della bontà del progetto di Gian Piero Gasperini. Tuttavia, come riporta Gianluca Di Marzio, l’ala offensiva classe 2000 ha scelto di declinare la proposta della Roma e ora aspetta altre offerte, per lui, migliori.

Questo rifiuto di Sancho alla Roma rischia di complicare anche i piani di mercato dell’Inter. Il club capitolino non avrà infatti più necessità di vendere un big come Manu Koné per far posto in rosa e a livello economico al grande acquisto dell’inglese. I nerazzurri potrebbero quindi trovarsi ancora più in salita nella strada verso Koné.