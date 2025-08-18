Asllani al Bologna “ci siamo”: ECCO la cifra dell’accordo

Dopo essersi accesa improvvisamente nella giornata di ieri, la trattativa che dovrebbe portare Kristjan Asllani al Bologna sembra essere ormai al traguardo. L’Inter, infatti, avrebbe trovato l’accordo con il club felsineo, come annunciato da Sky Sport.

L’accordo sarebbe per un trasferimento dal valore di 9 milioni più una percentuale del 40% sulla futura rivendita del centrocampista albanese. Come sottolineato in diretta, in questo momento il Bologna e Asllani starebbe cercando l’intesa sul contratto. Si tratta dell’ultimo passaggio, prima di poter definire l’operaizone in modo ufficiale.