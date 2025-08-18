Il mercato in uscita dell’Inter si è acceso nelle ultime ore, con la cessione di Zalewski già ultimata e quella di Asllani in arrivo. Si tratta di operazioni che potrebbero permettere ai nerazzurri nuovi investimenti in entrata e che non sembrano essere finite.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Benjamin Pavard “è destinato a partire”, con l’Inter che vorrebbe incassare una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro. Sul difensore francese si sono già fatti avanti Galatasaray, Lille e NEOM.

Sempre secondo la Rosea, l’addio del difensore francese potrebbe anche arrivare successivamente all’arrivo di un nuovo difensore. L’Inter, infatti, è alla ricerca di un rinforzo immediato, con due nomi nel mirino: Oumar Solet dell’Udinese e Loic Badé del Siviglia.