Dall’Argentina: nuovo club su Palacios, ecco la FORMULA

Uno dei giocatori dell’Inter che deve ancora essere ceduto in questa sessione di mercato è Tomas Palacios. Il difensore argentino classe 2003 non rimarrà nel gruppo di Cristian Chivu perché non viene ancora considerato pronto per giocare stabilmente in Serie A e nelle altre coppe a cui partecipano i nerazzurri.

Secondo quanto riferito dai colleghi argentini, è naufragata la chance che Palacios volasse in Svizzera per giocare con il Basilea, società che lo aveva cercato nelle scorse settimane. Ora però è presente un altro club sulle tracce del difensore numero 42 dell’Inter, come riporta su X il giornalista argentino Uriel Iugt.

La squadra che starebbe cercando di mettere sotto contratto Palacios è il Rayo Vallecano. Il club spagnolo si è interessato nelle scorse al difensore argentino e ora l’intenzione dell’Inter sarebbe quella di cedere il classe 2003 in prestito con diritto di riscatto e forse anche inserire un contro-riscatto nel caso in cui migliorasse molto: si tratta.