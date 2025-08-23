“Ho chiamato Pavard”: l’annuncio del presidente del Lille

Manca sempre meno alla chiusura del mercato con l’Inter che si appresta a definire il proprio organico con qualche ultimo tassello. Nonostante in difesa sia al completo, il club nerazzurro vorrebbe ancora aggiungere qualche pedina così da ringiovanire l’attuale reparto. In uscita, a parte Palacios, sembra improbabile che possa lasciare qualcuno nonostante le voci di quest’ultima estate.

Pavard, ad esempio, è uno di quei calciatori che l‘Inter lascerebbe partire dinnanzi alla giusta offerta economica. Il francese, però, vorrebbe rimanere a competere ad alti livelli e dunque in maglia nerazzurra. A svelare un tentativo reale fatto per lui, è stato il presidente del Lille Olivier Létang che nelle scorse ore ha rivelato una chiamata avuta con l’ex Bayern Monaco.

Queste le sue parole riportate da L’Equipe: “Ho chiamato Benjamin, ne abbiamo parlato. Ma anche il trasferimento, non saremmo in grado di pagarlo. Ci sono cose possibili, altre no. Sarebbe fantastico e gli ho detto che mi piacerebbe molto che tornasse da noi oggi. Ma ci sono considerazioni economiche che oggi sono impossibili da realizzare”.