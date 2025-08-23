Romano conferma: “Al-Hilal su Ausilio, ECCO quando”

Come già riferito nelle scorse ore, l’interesse da parte dell’Al-Hilal nei confronti di Piero Ausilio è reale. Il direttore sportivo dell’Inter ha ricevuto la proposta del club saudita e sta valutando cosa fare del suo futuro. L’esperto Fabrizio Romano ha confermato i contatti e la forte volontà della squadra allenata da Simone Inzaghi di piombare sul ds nerazzurro.

Da parte di Ausilio non è ancora arrivata alcuna risposta alla ricca proposta araba, considerato il momento che sta vivendo l’Inter sul mercato. Per il direttore in questo momento l’unica priorità riguarda il club nerazzurro e l’allestimento della rosa su cui Cristian Chivu dovrà fare affidamento per tutta la prossima stagione. Ogni discorso con l’Al-Hilal, dunque, è rinviato al termine della finestra estiva.

Queste le notizie di Romano: “Piero Ausilio e l’Al-Hilal, possiamo confermare al 100%le indiscrezioni dall’Arabia Saudita su un gradimento che parte non solo a livello dirigenziale, ma anche a livello di staff tecnico. La connessione tra Inzaghi e Ausilio negli anni all’Inter è stata molto forte e anche importante. Confermiamo l’interesse, l’Al-Hilal vorrebbe portare Ausilio in Arabia Saudita, vediamo se questa idea poi potrà diventare realtà dopo il mercato. L’Al-Hilal vuole avere delle conversazioni, vuole provarci, vedremo poi quale sarà la scelta di Piero Ausilio”.