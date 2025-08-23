L’annuncio di Juric sul futuro di Ademola Lookman

Il tormentone dell’estate in casa Inter è stato senza dubbio Ademola Lookman che ha fatto di tutto per trasferirsi a Milano, provando anche a rompere con l’Atalanta ma alla fine le due società non sono riuscite a trovare un accordo economico e la volontà dei Percassi di non cederlo in Serie A sembra essersi esaudita.

Il giocatore nigeriano ha ripreso da pochi giorni ad allenarsi a Bergamo da solo. In vista dell’esordio dell’Atalanta in campionato col Pisa, il tecnico nerazzurro Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa anche di Lookman e ha spiegato quale è stato il punto di vista del club bergamasco.

Di seguito le parole dell’allenatore croato in conferenza stampa sul calciatore nigeriano che è stato a lungo obiettivo di mercato dell’Inter: “Quando un giocatore forza la mano, a pagarne le conseguenze sono i tifosi, che mettono passione e cuore. Le società devono fare i propri interessi, ma la delusione dei tifosi resta”.