Futuro Taremi, SCELTA definitiva: c’è la conferma ufficiale

In questa sessione estiva di mercato l’Inter si è mossa parecchio con alcuni innesti giovani come Sucic, Bonny, Diouf e Luis Henrique ma anche parecchie cessioni. La società nerazzurra è riuscita infatti a piazzare altrove quei giocatori che non avevano convinto come Arnautovic, Correa, Asllani e Zalewski.

Ora dalla lista degli esuberi manca soltanto la partenza di Mehdi Taremi. Il centravanti iraniano non ha infatti mai dimostrato di essere all’altezza di San Siro nel suo primo anno di Serie A e per questo dovrebbe partire entro fine mercato. Su di lui si erano mosse squadre turche e inglesi già nelle scorse settimane.

Oggi è arrivata una conferma ufficiale della volontà dell’Inter di liberarsi dell’ingaggio della punta ex Porto. Dopo che nei giorni scorsi Taremi si stava allenando con la formazione U23, la decisione definitiva arriva dalle liste di Serie A: i nerazzurri hanno infatti lasciato l’iraniano fuori dall’elenco ufficiale dei numeri di maglia dato alla Lega.