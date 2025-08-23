Dalla Spagna: “MEGA offerta all’Inter dal Barcellona”

Il grande percorso di crescita che l’Inter ha fatto nelle ultime stagioni soprattutto in Champions League con ben due finali in tre anni, ha avuto come conseguenza un maggiore interessamento delle big europee nei confronti dei giocatori nerazzurri più importanti e che più hanno saputo mettersi in mostra.

Come già riportato su queste colonne, l’Inter ha dovuto respingere una grossa offerta dal Chelsea per il suo Alessandro Bastoni. Ora però c’è anche il Barcellona che si è interessato al giocatore, come riferito dal portale spagnolo Fichajes.net che spiega quale sarà la strategia del club blaugrana per convincere i nerazzurri.

L’idea del Barcellona sarebbe quella di puntare a fare una sorta di assalto a Bastoni nel corso del 2026 al fine di ottenere l’accordo con l’Inter e con il giocatore al termine della prossima stagione. Il contratto del difensore con i nerazzurri scade nel 2028 e con soli 24 mesi restanti i blaugrana tenteranno il colpo con una grossa offerta.