Si riaccende l’ADDIO all’Inter: “Lo farebbe felice”

L’Inter si prepara all’esordio in Serie A di domani sera, a San Siro contro il Torino; i pensieri della dirigenza, però, sono sempre indirizzati anche al calciomercato, entrato nelle sue battute finali. Oltre a possibili nuovi investimenti, l’attenzione è anche su altre uscite importanti, come quella di Mehdi Taremi.

L’iraniano è ufficialmente fuori dal progetto nerazzurro, come confermato dalla sua esclusione dalla lista della rosa per la Serie A. Una conferma del suo addio inevitabile, ma che ancora non ha trovato una destinazione precisa. Tuttavia, la svolta potrebbe arrivare a breve.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, in questo si è aperta una possibilità “che potrebbe fare felice l’attaccante iraniano”, desideroso di rimanere in Italia. Si tratta del PSV Eindhoven, campione d’Olanda, che potrebbe permettere a Taremi di provare a rilanciarsi ad alto livello.

Altre piste ancora in ballo portano in Premier League: Leeds e Fulham sono interessate, ma ancora non ci sarebbero state offerte.

