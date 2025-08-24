L’Inter sembra essere alla ricerca dell’ultimo tassello per completare il proprio mercato in entrata. I nerazzurri, infatti, vorrebbero investire l’ultima parte del budget su un difensore, in grado di dare il via al processo di ringiovanimento del reparto arretrato.

Anche per questo motivo, scrive il Corriere dello Sport, ci sarebbero attente riflessioni in corso sull’acquisto da fare. Inoltre, ci sarebbere un altro paletto che starebbere frenando alcune possibili trattative. E arriverebbe direttamente da Oaktree.

Infatti, la proprietà interista avrebbe imposto un investimento non superiore ai 25 milioni di euro (i colpi fatti fin qui rientrano in questo parametro), a meno di possibili eccezioni per giocatori già pronti come erano Koné e Lookman. Un limite che frena l’Inter su alcuni obiettivi.

L’Inter aveva sondato 3 profili: Jacquet del Rennes e Ordonez del Bruges avevano richieste superiori ai 40 milioni di euro, mentree Akcicek del Fenerbahce, rientrerebbe nei parametri societari, ma a 19 anni sarebbe una scommessa ancora tutta da formare. La dirigenza continua e continuerà le sue valutazioni fino all’ultimo, ma l’ipotesi di un investimento rinviato sembra essere realistica.