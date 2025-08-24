Manca poco più di una settimana al termine del calciomercato e l’Inter è al lavoro per provare a definire le ultime operazioni, in entrata e in uscita. I nerazzurri, però, devono anche guardarsi le spalle da possibili assalti ad alcuni elementi importanti della sua rosa.

Infatti, come rivelato da Matteo Moretto, esperto di calciomercato, la Premier League avrebbe messo gli occhi su Davide Frattesi. Diversi club di rilievo avrebbero messo gli occhi su di lui, ma fin qui senza avanzare alcuna offerta.

A inizio estate, anche il Napoli sarebbe stato tra le pretendenti, ma lo scenario ora sarebbe cambiato definitivamente. Rimane l’ombra del campionato inglese sul futuro del centrocampista, ma l’Inter sembra intenzionata a trattenerlo e, anzi, starebbe pensando al rinnovo di contratto.

Queste le sue parole:

“Frattesi è vero, ha avuto dei sondaggio, è stato nella lista di alcuni club importanti di Premier League, tra cui anche il Newcastle. Ad oggi nessun club si è avvicinato concretamente con una proposta ufficiale. In Italia ad inizio mercato c’era il Napoli molto molto molto interessato a Frattesi, poi la situazione è cambiata. Ad oggi diciamo che l’Inter sarebbe più che contenta di trattenerlo e starebbe lavorando per cercare l’accordo per un possibile rinnovo. Il discorso si affronterà dalla fine del mercato in poi”.