Chivu stupisce tutti: cambio a SORPRESA per Inter-Torino

Mancano poco più di 24 ore a Inter-Torino, esordio della squadra di Chivu in campionato. A San Siro, i nerazzurri chiuderanno la 1a giornata di Serie A 2025/2026, in una gara importante per iniziare la stagione con il piede giusto.

Sarà anche la prima gara di Chivu davanti al suo pubblico, dopo il primo scorcio sulla panchina interista al Mondiale per Club. Il tecnico rumeno sta provando a portare alcune novità nel mondo Inter e alla vigilia della gara ha preso una decisione un po’ sorprendente.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi non ci sarà l’otmai tradizionale ritiro ad Appiano Gentile del giorno prima. Dopo la seduta di allenamento di stamattina, i giocatori torneranno a casa e si ritroveranno al centro sportivo solo domani, per il viaggio in autobus che li porterà a San Siro.