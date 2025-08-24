Addio Pavard: l’Inter ha le idee chiare sul SOSTITUTO

Il calciomercato è alle battute finali e l’Inter cercherà di completare altre operazioni dopo l’arrivo lampo di Diouf. Le riflessioni della dirigenza sono rivolte soprattutto alla difesa e all’arrivo di un nuovo innesto in grado di rinnovare il reparto. Orecchie drizzate, però, anche sul futuro di Benjamin Pavard.

Le voci sul possibile addio del francese si rincorrono da settimane e, nonostante il Lille sembri essersi defilato, rimangono vive le piste Galatasaray e Marsiglia. Se arrivasse un’offerta da 20 milioni di euro, potebbe lasciare l’Inter, che a quel punto si fionderebbe sul suo sostituto.

In questo senso, scrive il Corriere dello Sport, le idee sono abbastanza chiare: l’addio di Pavard richiederebbe l’arrivo di un giocatore già pronto e di livello sul quale investire tanto. Il principale candidato sembra essere Upamecano del Bayern Monaco, che piace più di Kim.