Nuovo COLPO Inter “alla Sanchez”: scelto il profilo

Sono in corso gli ultimissimi giorni di calciomercato e le squadre di Serie A sono al lavoro per individuare i giocatori che servono per completare le rose che parteciperanno al nuovo campionato e tra queste c’è l’Inter. I nerazzurri hanno ancora bisogno di un difensore e probabilmente di un attaccante dal mercato.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, l’Inter avrebbe scelto quale profilo di giocatore cercare per quanto riguarda la ricerca dell’attaccante. Per il tecnico Cristian Chivu serve un giocatore offensivo in grado di muoversi sia come seconda punta che come trequartista, una sorta di innesto con le caratteristiche di Lookman.

Visto che il nigeriano è ormai un sogno di mercato svanito, il profilo nuovo che l’Inter cercherà sarà simile a quello di Alexis Sanchez che è stato in nerazzurro per ben due avventure negli ultimi anni. Il quotidiano piemontese definisce infatti il giocatore, che Piero Ausilio e Beppe Marotta cercano, una sorta di “Sanchez 2.0”.