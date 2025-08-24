3 nomi per la difesa dell’Inter: definito il budget

Manca poco alla conclusione della sessione estiva di calciomercato e il tecnico nerazzurro Cristian Chivu si attende ancora un paio di nuovi innesti per completare al meglio la sua rosa in modo che sia pronta per tutte le competizioni a cui dovrà partecipare. Gli obiettivi dell’Inter sono due al momento: un attaccante e un difensore.

Per quanto riguarda l’acquisto in difesa, arriva una novità dalle pagine odierne del Corriere dello Sport. Il quotidiano riporta infatti una notizia relativa al budget stabilito dalla società per il colpo nel reparto arretrato: si tratta di una cifra che non deve superare i 25 milioni di euro e l’ingaggio deve restare entro i 2 milioni annui.

Sempre il medesimo giornale fa poi i nomi di tre giocatori giovani che l’Inter ha inserito nella sua lista obiettivi. Si tratta di Jérémy Jacquet (francese classe 2005) del Rennes, di Joel Ordóñez (ecuadoriano classe 2004) del Bruges e di Yusuf Akçiçek (turco classe 2006) del Fenerbahce. Tutti però hanno prezzi più alti.