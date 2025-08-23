Il Corriere lancia l’allarme sul mercato dell’Inter in difesa

Questa mattina, sulle pagine del Corriere dello Sport, è stato prospettato uno scenario sul mercato dell’Inter che – se confermato – potrebbe far infuriare non poco i tifosi nerazzurri. Come sappiamo, da giorni sono cambiate le strategie del club in entrata: abbandonato il sogno Lookman, si è deciso di investire su centrocampo e difesa.

Nel giro di poche ore, ecco che l’Inter ha definito il primo colpo in mediana annunciando l’acquisto di Andy Diouf. Qualche problema in più, invece, la dirigenza lo sta riscontrando nella ricerca di nuovi difensori. Dopo aver sondato invano alcune piste giovani ma costose – tra cui Jacquet, Akçiçek e Ordóñez – regna sovrana l’incertezza sui prossimi movimenti nel reparto arretrato.

Secondo il quotidiano romano, dalle parti di Viale della Liberazione sarebbero “disposti ad investire solo per un elemento ritenuto valido e interessante”. In caso contrario, secondo il Corriere, “la spesa per il nuovo centrale verrà rimandata alla prossima estate”. Un epilogo senz’altro inaspettato che potrebbe generare grande delusione in un ambiente che si aspetta ancora rinforzi.