Inter-Torino, Diouf convocato! E si rivede anche Frattesi

Sbarcato da pochissime ore nel mondo Inter, Andy Diouf quest’oggi inizierà ufficialmente la sua avventura nerazzurra. Il centrocampista francese quest’oggi si allenerà per la prima volta insieme ai nuovi compagni interisti ad Appiano Gentile per preparare la sfida di campionato di lunedì sera contro il Torino.

Il classe 2003, come riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, andrà subito in panchina a San Siro e potrebbe avere anche una chance a gara in corso. Un’altra convocazione possibile è quella di Davide Frattesi che ieri è finalmente rientrato in gruppo dopo aver svolto a parte tutto il pre-campionato. Buone notizie anche da Carlos Augusto che sarà disponibile per il debutto nella nuova Serie A.