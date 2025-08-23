23 Agosto 2025

Inter-Torino, Diouf convocato! E si rivede anche Frattesi

Il francese va subito in panchina

Sbarcato da pochissime ore nel mondo Inter, Andy Diouf quest’oggi inizierà ufficialmente la sua avventura nerazzurra. Il centrocampista francese quest’oggi si allenerà per la prima volta insieme ai nuovi compagni interisti ad Appiano Gentile per preparare la sfida di campionato di lunedì sera contro il Torino.

Il classe 2003, come riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, andrà subito in panchina a San Siro e potrebbe avere anche una chance a gara in corso. Un’altra convocazione possibile è quella di Davide Frattesi che ieri è finalmente rientrato in gruppo dopo aver svolto a parte tutto il pre-campionato. Buone notizie anche da Carlos Augusto che sarà disponibile per il debutto nella nuova Serie A.

Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.