Stop Inter sul nuovo difensore: salta la trattativa

Sono stati numerosi i tentativi portati avanti dall‘Inter negli ultimi giorni per quanto riguarda il nuovo difensore. Contestualmente all’approdo di Andy Diouf a centrocampo, il club nerazzurro ha infatti provato l’affondo anche per regalare a Cristian Chivu un innesto di livello e prospettiva nel reparto arretrato.

I primi sforzi del club, però, non sono stati sufficienti, come ribadito questa mattina dal Corriere dello Sport. Oltre alla richiesta folle da 50 milioni di euro formulata dal Rennes per Jérémy Jacquet, l’Inter è rimasta spiazzata anche dalla valutazione fatta dal Fenerbahce per il cartellino del classe 2006 Yusuf Akçiçek.

Il club nerazzurro aveva infatti inviato un’offerta ufficiale per il pupillo di José Mourinho da 16 milioni di euro, ricevendo in cambio una controproposta da 20 milioni. Una cifra ritenuta eccessiva dall’Inter che ha scelto così di stoppare sul nascere la trattativa. Così come sono stati ritenuti troppi anche i 40 milioni chiesti dal Bruges per un altro giovane obiettivo per la difesa, Joel Ordóñez.

Secondo il quotidiano romano, a poco più di una settimana dalla fine del calciomercato, non è escluso che l’Inter possa decidere di tirarsi fuori dalla corsa al nuovo difensore a queste condizioni, rimandando al prossimo anno l’investimento su cui Chivu sta spingendo parecchio per ringiovanire il reparto arretrato.