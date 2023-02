Non solo Skriniar: l’Inter potrebbe salutare anche Brozovic

Secondo La Gazzetta dello Sport l'Inter sta facendo le sue valutazioni sul futuro del centrocampista croato, che non è mai stato un elemento di facile gestione. Brozovic ormai ha 31 anni ed è molto chilometrato. I suoi muscoli iniziano a risentire delle tante battaglie e in stagione è stato fuori per mesi a causa di problemi muscolari trascurati per il bene della propria nazionale in ottica mondiali.

A mente lucida, questo sarebbe il momento ideale per vendere Brozovic, probabilmente l'ultima occasione per monetizzare da una sua cessione. Ha ancora abbastanza credito per il rendimento nelle stagioni passate per far guadagnare parecchio all'Inter, ma è evidentemente all'inizio della parabola discendente della propria carriera. Non ci sarà un altro momento migliore di questo per salutarsi. Per quanto sia stato un giocatore cruciale per l'Inter e possa sicuramente dare ancora moltissimo, lato tecnico ed economico l'addio potrebbe essere la cosa migliore per la squadra.