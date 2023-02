Mercato – Ndicka lontano, de Vrij può partire: come cambia la difesa al centro

Grandi manovre in vista per l' Inter che si prepara ad affrontare un'estate di profonda rivoluzione. La difesa sarà probabilmente il reparto che subirà i maggiori ritocchi. Oltre a Skriniar , promesso sposo del PSG, e D'Ambrosio , anche de Vrij può partire. Sul piatto per l'olandese c'è un'offerta di rinnovo al ribasso che al momento non lo ha convinto e dunque la prospettiva di un addio a parametro zero sembra farsi sempre più concreta.

Molto dipenderà anche da come proseguiranno i contatti con Chris Smalling: inglese, classe '89, anche lui è in scadenza di contratto con la Roma. I dirigenti interisti, secondo La Gazzetta dello Sport, decideranno di puntare su uno dei due. Se con Smalling si troverà una quadra alle giuste condizioni, allora non verrà ulteriormente approfondito il rinnovo con de Vrij che verrebbe lasciato libero di partire. L'altro centrale per completare il pacchetto dovrebbe poi essere Acerbi, per il quale però l'intenzione è quella di trattare al ribasso con la Lazio che vuole 4 milioni di euro per il riscatto del cartellino. Molto complesso arrivare al più giovane e talentuoso Evan Ndicka, anche lui verso l'addio a parametro zero all'Eintracht Francoforte. Secondo il quotidiano, si sarebbe già promesso al Barcellona.