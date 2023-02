L’erede di Skriniar lo porta Calhanoglu? Occhio a Soyuncu, pallino di Ausilio

Caccia aperta all'erede di Milan Skriniar . Dirigenza al lavoro per individuare il sostituto perfetto del difensore slovacco, da cercare tra le occasioni low cost che si presenteranno sul mercato. Tra i tanti nomi che circolano in queste settimane, La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna mette i riflettori su Caglar Soyuncu .

Roccioso difensore del Leicester , classe 1996, è in scadenza di contratto con le Foxes al termine di questa stagione che sta vivendo, di fatto, da separato in caso. Vecchio pallino del Ds Piero Ausilio , è sempre rimasto nei radar nerazzurri che avrebbero nell'Atletico Madrid di Diego Simeone il principale competitor nella corsa a Soyuncu. Ma l'Inter, secondo il quotidiano, può giocarsi argomenti convincenti col giocatore, tra cui anche il rapporto con il connazionale Calhanoglu, sempre più centrale nei piani interisti.

Simeone ha buon occhio per i difensori ed il suo interesse certifica il valore di questo calciatore che a parametro zero è sicuramente una grande opportunità. Molto forte fisicamente, alto quasi un metro e 90, è un classico marcatore difensivo di piede destro, molto coinvolto nella costruzione dal basso della sua squadra con un buon numero di palloni che passano dai suoi piedi. Dominante sui duelli aerei, nelle ultime stagioni in Inghilterra è stato prevalentemente utilizzato sul centrosinistra in una difesa a 4. Un po' di lavoro di adattamento sarebbe sicuramente necessario.