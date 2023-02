Mercato – Osservatori in azione: Inter sempre più convinta di Buchanan

Ancora relazioni positive per il canadese

Redazione Passione Inter

Denzel Dumfries è il giocatore individuato dall'Inter come sacrificio sull'altare dei conti. In Premier League il mercato è caldo, nonostante l'uscita di scena del Chelsea che ha preferito investire su Malo Gusto. I dirigenti nerazzurri accelerano dunque le operazioni per individuare il suo sostituto e gli indizi sembrano puntare sempre più su Tajon Buchanan.

Secondo Tuttosport un osservatore interista era in Belgio per assistere alla sfida di Champions League tra ClubBruges e Benfica. Gli occhi erano puntati soprattutto sull'esterno destro canadese, schierato nel tridente. Dopo i feedback positivi raccolti al Mondiale, un'altra relazione incoraggiante sembra convincere sempre più gli uomini mercato interisti che dovranno però fare i conti con la dirigenza belga, che valuta il proprio talento almeno 15-20 milioni. In secondo piano, al momento, restano le piste alternative che portano a EmersonRoyal, Singo e Lazzari.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Su Passione Inter avevamo anticipato l'interessamento nerazzurro per Buchanan già nei primissimi giorni del Mondiale, prima della sua esplosione che ha attirato le attenzioni di tanti club. Classe '99, sembra un giocatore pronto a fare un salto in avanti nella sua carriera. Considerando che sugli esterni l'Inter appare intenzionata a portare avanti il suo player trading, bisognerà capire però a che cifre si spingerà il Club Bruges come valutazione. L'Inter cerca giocatori dal costo abbordabile che possano essere valorizzati. Sopra i 15/20 milioni, la cosa si fa dura.