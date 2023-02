L’Inter pensa già al dopo Lukaku: si insiste per Thuram

Il francese è l'obbiettivo numero 1 per l'attacco

Pietro Magnani

L'Inter, complice il rendimento decisamente sottotono di Lukaku e Correa, oltre che l'età di Dzeko, deve iniziare a pensare a rifondare il proprio reparto offensivo. L'unico pilastro infatti è Lautaro Martinez, che però non può "tirare la carretta" sempre da solo. Per questo, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri starebbero già pensando a rinforzare l'attacco, al "dopo Lukaku".

Il rinnovo del prestito del belga dal Chelsea, al momento, pare utopia. Tra infortuni e condizione fisica molto precaria, a meno di un'inversione di tendenza il suo futuro sembra segnato. Per questo l'Inter ha cominciato a guardarsi attorno con decisione, riaccendendo la fiamma per il proprio pallino: Marcus Thuram.

L'attaccante francese, imminente parametro zero, fa gola a mezza Europa, Bayern Monaco in primis. Tuttavia l'Inter si è mossa per tempo, facendo le proprie mosse da settimane. Avrebbe già avanzato la propria proposta al giocatore, che entro fine mese potrebbe già fare la scelta riguardo il proprio futuro.

I nerazzurri certamente non possono pareggiare economicamente le offerte delle big europee, ma possono garantire qualcosa che gli altri club non possono mettere sul piatto: una maglia da titolare e la centralità assoluta nel progetto. Oltre, che non fa mai male, una proposta concreta da 5 milioni netti a stagione più bonus.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Un giocatore come Thuram ovviamente fa gola a molte big, che proveranno a contenderselo fino all'ultimo secondo a suon di rilanci. Ecco perché agire per tempo è stata la mossa giusta: l'Inter da mesi ha ribadito il proprio interesse per il giocatore, sperando di superare la concorrenza. Ora la palla passa al francese, fortemente legato all'Italia, che dovrà fare una scelta di vita: diventare uno dei tanti al Bayern o al Barcellona o diventare un leader tecnico a Milano?

Per inciso, secondo le nostre fonti, il Bayern ormai sarebbe più propenso a investire su altri obbiettivi, viste le difficoltà ad arrivare al francese. Possibile quindi che la concorrente principale per Thuram si sia ormai defilata.