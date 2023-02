Il Giornale sgancia la bomba: cambio di proprietà imminente per l’Inter?

Le ultime sul fronte societario

Pietro Magnani

Da mesi si rincorrono le voci su un possibile passaggio di quote in casa Inter. Steven Zhang infatti, sia per motivi personali che per le restrizioni del Governo Cinese, non può più spendere nell'Inter. Il rimborso del prestito ricevuto da Oaktree (275 milioni) scade nel 2024 e la possibilità di una cessione del club diventa sempre più concreta.

Il piano di Zhang probabilmente sarebbe quello di cercare soci di minoranza, che possano aiutarlo a dare più serenità ai conti. Tuttavia in pochi si sobbarcherebbero gran parte delle spese di un club di calcio senza avere piena voce in capitolo nel proprio "giocattolo". Secondo quanto riportato questa mattina da Il Giornale però, una svolta societaria per l'Inter sarebbe imminente.

Voci negli ambienti finanziari milanesi infatti (storiella che, va detto, abbiamo sentito a ripetizione negli ultimi due anni) sarebbero sicure dell'arrivo di un grosso fondo statunitense nell'Inter. Addirittura la notizia dovrebbe "deflagrare" entro le prossime due settimane, mentre il passaggio di proprietà dovrebbe avvenire in estate. Per ora si tratta solo di voci, peraltro molto "fumose", ma non è da escludere a priori che questa possa essere la volta buona.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Che l'Inter e Zhang ormai siano orientati verso gli USA più che verso gli Emirati Arabi è piuttosto evidente. Così come è noto che parecchi fondi americani guardano all'Italia come un'occasione ghiotta: il campionato italiano è in caduta libera, così come le valutazioni dei club, perciò i margini di crescita sono più alti rispetto a qualche anno fa. Resta da capire se, dopo mille smentite, questa possa essere davvero la volta buona. Più volte si è parlato di annunci in arrivo e possibili acquirenti, ma le richieste da oltre un miliardo di Zhang hanno sempre scoraggiato tutti questi fantomatici investitori. Stavolta le voci verranno confermate o saranno ancora fumo senza arrosto?