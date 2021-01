TS – Inter e Atalanta ragionano sulle contropartite per Gomez: 3 giovani in ballo

Considerata la caparbietà dell’Atalanta a non voler trattare sotto i 10 milioni di euro la cessione del Papu Gomez, l’Inter dovrà al più presto trovare una strada alternativa per cercare di ingaggiare l’argentino nel mercato di gennaio. Dopo un primo duro contrasto avuto anche con la famiglia Percassi, sembra che sia arrivato quantomeno un chiarimento tra la proprietà bergamasca e lo stesso attaccante, ma il divorzio allo stato attuale resta la via maggiormente percorribile.

Stando alle ultimissime riportate questa mattina sulle pagine di Tuttosport, l’Inter potrebbe andare incontro alla valutazione fissata dall’Atalanta solamente tramite l’inserimento di una contropartita. Nello specifico il club nerazzurro potrebbe mettere sul piatto uno dei tanti giovani che nelle ultime stagioni si è messo in luce in Primavera.

In questo ragionamento, ad esempio, potrebbero rientrare due nomi già noti anche alla prima squadra come Sebastiano Esposito – che alla Spal sta trovando poco spazio – o Lorenzo Pirola ora in prestito al Monza. Senza dimenticare Gaetano Oristanio, altro giovanissimo che piace all’Atalanta.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<