Sampdoria-Inter, designato l’arbitro Valeri: i precedenti

Sarà Paolo Valeri l’arbitro che per la 32esima volta in carriera arbitrerà l’Inter in occasione dell’infrasettimanale del 6 gennaio. I nerazzurri faranno infatti visita alla Sampdoria alla ricerca della nona vittoria consecutiva in campionato dopo il largo successo ottenuto ieri a San Siro per 6-2 sul Crotone. Passeri e Vivenzi saranno invece i due assistenti alla direzione del match insieme al fischietto romano, mentre in sala Var vi saranno Chiffi e Paganesi.

Nel bilancio delle 31 partite arbitrate con i nerazzurri in campo, Valeri ha assistito a 16 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte dell’Inter, tra l’altro seconda squadra più arbitrata in carriera dopo la Juventus. Dei 22 incroci con la Samp, invece, i blucerchiati hanno incassato 9 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. Sarà la terza volta che l’arbitro romano dirigerà uno scontro diretto tra Inter e Sampdoria. Due precedenti per lui: nella stagione 2013/14 nello 0-4 in favore dei nerazzurri, mentre in quella successiva in occasione dell’1-o per i liguri.

