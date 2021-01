Inter, infortunio Lukaku: domani le visite. Filtra ottimismo. E con la Samp…

Niente è perduto. Nel tennistico (6-2) di ieri dell’Inter contro il Crotone, i nerazzurri hanno sì assaggiato la gioia, ma dal retrogusto amaro. Al 75’ Romelu Lukaku si è fermato per un problema muscolare. L’Inter continua a monitorare con fiducia la situazione, che potrebbe prendere risvolti positivi. Come riportato da Sky Sport, infatti, solamente nella giornata di domani il centravanti belga si sottoporrà agli accertamenti medici.

Quest’oggi, invece, ha svolto un lavoro differenziato e non prenderà parte alla seduta di scarico del pomeriggio, primo allenamento in vista della gara con la Sampdoria di mercoledì scrive La Gazzetta dello Sport. Filtra dunque cauto ottimismo in vista della gara di mercoledì contro i blucerchiati dell’ex tecnico interista Claudio Ranieri. Una cosa, però, è certa. La titolarità di Lukaku nell’undici iniziale è da escludere a priori. Possibile invece un impiego a gara in corso.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<