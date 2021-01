UFFICIALE – L’Inter saluta Radja Nainggolan: torna in prestito al Cagliari

Anche se Inter e Cagliari avevano chiuso l’affare già da qualche giorno, solamente oggi è arrivata l’ufficialità per il prestito in Sardegna di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga ha infatti raggiungo i compagni rossoblù da qualche giorno agli ordini di Eusebio Di Francesco, allenatore con il quale aveva già lavorato a Roma. Per via dell’apertura del calciomercato nella giornata odierna, l’operazione è stata appena ufficializzata ed il calciatore sarà disponibile per la prossima giornata di campionato dopo aver potuto assistere alla sconfitta contro il Napoli solamente dalla tribuna.

Ricordiamo che il Cagliari pagherà quasi per intero l’ingaggio percepito dal calciatore con la maglia dell’Inter, mentre al termine della stagione i due club si siederanno nuovamente attorno a un tavolo per cercare di rendere definitivo il ritorno del Ninja in Sardegna. Questo intanto il comunicato diffuso in mattinata dal club nerazzurro sul prestito di Nainggolan: “Sono stati depositati questa mattina i documenti per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Radja Nainggolan al Cagliari Calcio fino al 30 giugno 2021”.

