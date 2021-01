CdS – Lukaku ha bisogno di un vice: Origi e Gomez aspettano l’Inter

In attesa che qualche importante cessione possa sbloccare il mercato anche in entrata, in casa Inter sono ore di grandissima apprensione per via delle condizioni di Romelu Lukaku dopo l’infortunio muscolare accusato nel secondo tempo della sfida contro il Crotone. Non dovrebbe trattarsi di uno stop particolarmente grave, come specificato da Antonio Conte nel post-partita, ma evidentemente questo episodio riporta in evidenza la necessità per la formazione nerazzurra di avere un vice dell’attaccante belga pronto in caso di emergenza.

In vista della sfida di mercoledì alle 15.00 contro la Sampdoria, infatti, l’Inter rischia di ritrovarsi in attacco solamente con Lautaro Martinez e un Alexis Sanchez ancora non al meglio delle condizioni. Andrea Pinamonti è ancora fuori per infortunio, ma difficilmente Conte ne farebbe affidamento dal primo minuto anche qualora fosse nell’elenco dei convocati.

Altra soluzione interna potrebbe invece essere la presenza di Perisic in coppia con Lautaro, come già avvenuto in altre occasioni d’emergenza in questa stagione. Insomma, come specificato dal Corriere dello Sport, in attesa di capire chi potrà allungare il reparto offensivo della formazione interista, due nomi particolarmente caldi restano quelli di Gomez e Origi.

