Inter sull’attaccante che TERRORIZZA l’Europa: la mossa di Ausilio

Non è una novità, l’Inter è alla ricerca di un attaccante per il futuro, in modo da rafforzare un reparto nel quale gli investimenti estivi sono stati più limitati. Per questo motivo, i nerazzurri stanno valutando diversi profili. Oltre a Taremi, sulla lista di Piero Ausilio ci sarebbe un altro profilo molto interessante.

Si tratta di Santiago Gimenez, attaccante argentino, naturalizzato messicano, del Feyenoord, autore di un inizio di stagione folgorante gli olandesi. Il classe 2001, sta vivendo un momento di forma strepitoso con 13 gol e 3 assist in 9 partite tra tutte le competizioni.

Arrivato nel 2022, dal Cruz Azul, Gimenez sta avendo un exploit molto importante dopo un primo anno in Europa già di ottimo livello (28 gol in 50 partite). Le sue ultime prestazioni hanno chiaramente attirato molto più interesse su di lui e fatto lievitare il valore di mercato, che attualmente si attesta sui 40 milioni di euro (dati Transfermarkt).

Da capire allora se l’Inter riuscirà ancora a muoversi in tempo per anticipare la concorrenza sempre più agguerrita, per portare a casa un potenziale crack a cifre ancora accessibili. L’operazione non è semplice, ma Ausilio ci starebbe pensando da tempo.