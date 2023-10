Inter, per l’attaccante serve un sacrificio: Inzaghi ha già scelto

Il futuro dell’attacco dell’Inter sembra essere abbastanza in discussione nelle ultime settimane, con tanti dubbi sulla possibilità di Arnautovic e Sanchez di essere dei ricambi all’altezza di Lautaro Martinez e Thuram. Ecco perché i nerazzurri starebbero pensa all’acquisto di un altro attaccante.

Secondo quanto riportato da QS, però, questo tipo di operazione potrebbe avvenire solo se l’Inter riuscisse a liberare uno spazio, sacrificando un elemento attualmente in rosa. Non necessariamente in attacco.

Sempre secondo il quotidiano, Inzaghi avrebbe già fatto la sua scelta: si tratterebbe di Stefano Sensi, ai margini del progetto nerazzurro. L’Inter, infatti, ha già a disposizione 7 centrocampisti e potrebbe permettersi di perdere un elemento per allungare le rotazioni offensive.

L’opinione di Passione Inter

Se c’è un elemento attualmente sacrificabile nell’Inter è proprio Sensi, che dopo un ottimo precampionato è stato nuovamente frenato da problemi fisici e ora sembra essere scivolato in fondo alle gerarchie di Inzaghi. Anche perché il suo contratto con l’Inter scadrà il prossimo giugno.