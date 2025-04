Marotta SVELA i colpi del prossimo mercato dell’Inter

Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Prime Video e Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Bayern Monaco, scontro di San Siro valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il presidente ha commentato l’imminente impegno dei nerazzurri.

Inter-Bayern Monaco, le parole di Beppe Marotta

SKY SPORT

“Tanti sono abituati a vivere questa atmosfera. Però il Bayern è una squadra di campioni e sappiamo di non poterli sottovalutare, giocando come se fossimo 0-0”.

“L’apporto dei nostri tifosi sarà determinante per raggiungere un obiettivo straordinario che vogliamo tutti”.

“La compattezza è stata una delle nostre peculiarità. Oggi tutte le squadre giocano per fare gol e vincere, e questa è una caratteristica che da qualche anno è subentrata nel calcio. Oggi lo spettacolo è ancora più bello. Spero che stasera sia così e che possiamo uscire vincitori”.

“Abbiamo un piano ben definito indipendentemente dall’esito della stagione, che già oggi è un punto di arrivo soddisfacente sportivamente ed economicamente. Questo ci permette di affrontare la stagione futura potendo fare investimenti mirati con profili ben delineati, sapendo che dobbiamo puntare su uno zoccolo duro di italiani. ringiovanire la rosa e mixare una squadra tra giovani e meno giovani, perché l’esperienza è importante”.

“L’esperienza degli italiani serve perché in Italia a volte ti ritrovi a giocare su campi per alcuni sconosciuti di squadre provinciali, che nascondono insidie. Poi in Italia c’è da vivere la pressione tremenda, che spesso non è abituale per uno straniero. Il calciatore italiano può aiutare”.

PRIME VIDEO

“L’entusiasmo intorno all’Inter andrebbe ripagato con il passaggio del turno. Credo che gli stessi tifosi siano contenti, ma proprio del loro supporto abbiamo bisogno stasera”.

“Il nostro è un bel gruppo, con valori importanti come il senso di appartenenza. Stasera giocheranno fino allo sfinimento per regalarsi e regalare uno straordinario traguardo”.

“Se si arriva in finale il regalo sarebbe quello di arrivare in finale e cercare di vincerla. Questo è un sogno, ma a volte si realizzano. Sono molto ambizioso perché nello sport bisogna esserlo”.