Moviola Inter-Bayern in diretta: proteste Thuram

Come da pronostico, Inter-Bayern Monaco si è rivelata una partita molto spigolosa. A San Siro, il ritorno dei quarti di finale di Champions le due squadre hanno dato vita a tanti duelli rusticani in mezzo al campo, con i giocatori bavaresi protagonista più di un intervento al limite.

Non poche, allora, le proteste dei giocatori dell’Inter, in particolare di Thuram protagonista di due episodi potenzialmente da calcio di rigore. Nel primo tempo viene atterrato in modo netto da un pestone di Goretzka a palla lontana, sebbene involontario. Nella ripresa, invece, è Laimer a travolgerlo da dietro. L’esterno sfiora il pallone con la punta, ma solo dopo aver colpito il centravanti nerazzurro.

Vincic e il VAR non hanno avvisato alcuna irregolarità, ma le decisioni lasciano qualche dubbio. Così come discutibile è l’intervento, sempre di Goretzka, su Mkhitaryan, nel contrasto aereo che ha dato il la al gol del Bayern Monaco. L’armeno viene anticipato, ma c’è una sbracciata del giocatore teutonico, che lo colpisce in volto. Anche qui nessun intervento arbitrale.